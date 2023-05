Cordani all’Europeo

Laura Cordani, assistente arbitrale piacentina e da qualche anno entrata a far parte della famiglia dell’arbitraggio sammarinese, è stata designata dal Comitato arbitrale della Uefa per la fase finale dell’Europeo femminile Under 17. Il torneo, organizzato in due gironi da quattro squadre e successive semifinali e finale, si svilupperà a partire da ieri fino al 26 maggio prossimo, quando al Lillekula Stadium di Tallinn conosceremo le nuove regine d’Europa. Come è facile intuire, ad ospitare la fase finale è l’Estonia, inserita nel gruppo A insieme a Germania, Spagna e Svizzera. Nel gruppo B figurano Svezia, Inghilterra, Francia e Polonia. La fase a gironi è iniziata ieri e nel pomeriggio Cordani è stata designata come seconda assistente per Svezia-Francia. L’internazionale di San Marino fa parte delle otto assistenti individuate dalla Uefa per questo torneo.