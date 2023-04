’Corri Rimini’ oggi si mette in moto In pista 250 iscritti alla competizione

Organizzata dalla Uisp Rimini in collaborazione col settore di attività atletica leggera, questa mattina andrà in scena la ‘Corri Rimini’, podistica sulle distanze di 5 e 10 km. Ed è la prima volta che questo evento che tocca tutto il Belpaese fa tappa nella città di Fellini, mentre nel recente passato si svolgeva a Riccione. Il ritrovo è fissato per le 8 a Piazzale Fellini. E sempre lì, all’ombra del Grand Hotel, dalle 9 sarà tempo di partenze. I primi a cimentarsi saranno gli iscritti alle podistiche e camminate non competitive. Alle 9.05 toccherà invece ai baby, con le gare giovanili in circuito. Il clou alle 10.15, quando la bandierina si abbasserà per dare il via alla corsa competitiva sui 10mila metri. Il percorso si svilupperà interamente nel Parco del Mare, con i concorrenti che punteranno a sud, nel menu tre giri completi di 3 km abbondanti l’uno nell’anello che si spingerà fino a piazza Pascoli. Nel tardo pomeriggio di ieri era già stato superato il tetto dei 250 iscritti alla competitiva, tra i favoriti anche Marco Oppioli (in foto).