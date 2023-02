Corsa ai biglietti per la Vis Ne restano soltanto cento

di Donatella Filippi

Avanti c’è ancora posto. Ma solo per un centinaio di tifosi. Sono agli sgoccioli, infatti, i biglietti a disposizione dei riminesi per i novanta minuti di domenica al ‘Benelli’ tra Rimini e Vis Pesaro. Per l’esattezza, fino a ieri sera intorno alle 19.30, ne erano stati venduti 456 dei 588 disponibili nel settore ospiti. Tagliandi che, se non esauriti prima (e c’è da crederlo), saranno a disposizione dei tifosi della maglia a scacchi fino a domani sera alle 19. Poi domenica i botteghini dello stadio di Pesaro saranno rigorosamente chiusi per i riminesi. Insomma, il popolo biancorosso è ancora pronto a mettersi in viaggio in massa. Sperando che il rientro in piazzale del Popolo sia più dolce rispetto al derby di inizio anno a Cesena. Quello con la Vis non è un derby, ma poco ci manca per vicinanza e rivalità tra le due tifoserie.

Quello che si giocherà domenica al ‘Benelli’ sarà il 60esimo confronto in campionato tra Rimini e Pesaro. L’ultimo la squadra di Gaburro, all’andata, lo ricorda con il cuore che ancora batte forte. Ma quel 5-0 è solo un ricordo lontano. Nel conto dei 59 derby non derby già disputati c’è anche lo spareggio di Arezzo. E qui il cuore riminese batte ancora forte, ma per la rabbia. Era la stagione 1999-2000, era la finale playoff per salire in C1.

E purtroppo i tifosi riminesi ricordano benissimo come andò a finire. Ma per il resto, sempre ripensando ai 59 confronti, i romagnoli hanno spesso sorriso con 18 successi rispetto ai 17 della Vis. Tanti, ben 24 i pareggi. Al ‘Benelli’ chiaramente i numeri strizzano meno l’occhio al Rimini con 12 vittorie Vis, 5 Rimini e 11 pareggi. Curiosità. Nel conto c’è anche un Pesaro-Rimini rinviato per neve dall’arbitro Orsato e quello mai disputato nel 2020 a causa dello stop del campionato per il Covid. I match tra vicini di casa sono sempre stati anche caratterizzati da una buona dose di ex.

Tre, da una parte e dall’altra, quelli che parteciperanno al 60esimo confronto. In casa Rimini c’è Accursi a tornare nelle Marche a una stagione di distanza, in casa Vis Pesaro a giocare la gara da ex sarà l’attaccante Gerardi, in Piazzale del Popolo proprio nella stagione stoppata dal Covid. Senza dimenticare Oscar Brevi, ora tecnico dei marchigiani, che con i biancorossi di Romagna ha avuto un’esperienza breve e anche poco felice in serie C più di qualche stagione fa.