Corsa dei tifosi verso Fermo Il Rimini non si sentirà solo

di Donatella Filippi

Poco più di 160 chilometri. Poco più di un’ora e mezza di auto. La trasferta di Fermo è una di quelle che fa gola a tanti tifosi del Rimini. E non solo perché non è una trasferta chilometricamente impossibile. I punti in palio domenica al ‘Bruno Recchioni’ sono di quelli che pesano e questo i tifosi biancorossi lo sanno benissimo. Così, non resta che rimettersi in viaggio. In pullman con il Collettivo riminese, magari. Il club organizza la trasferta per assistere alla gara tra Rimini e Fermana. La partenza è fissata per domenica mattina in Piazzale del Popolo alle 11.45 (fischio d’inizio alle 14.30). La quota per viaggiare in pullman è di 20 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536. In viaggio bisognerà mettersi con il biglietto d’ingresso allo stadio già in tasca. Infatti, oltre a essere limitata al solo settore ospiti, la vendita dei tagliandi è consentita soltanto fino a sabato e soltanto nei punti vendita autorizzati e online (domenica i botteghini del ‘Recchioni’ per i romagnoli saranno chiusi).

I biglietti si possono acquistare nei nei punti vendita autorizzati o online circuito VivaTicket fino alle 19 di sabato. Il prezzo del biglietto del settore ospiti (Curva Est) sarà di 12 euro compresa prevendita (escluse commissioni società di ticketing). A Rimini i biglietti si possono acquistare alla Tabaccheria Pruccoli, da Visit Rimini Ufficio turistico stazione, alla Tabaccheria Romani, al Millenium Bar Tabaccheria. A Santarcangelo alla Tabaccheria della Piazza, a San Marino al Free Shop del centro commerciale Atlante e a Cattolia alla Caffetteria Mazzini.

Per i residenti della provincia di Mentre i tifosi preparano la trasferta, i biancorossi in campo mettono a punto una delle gare più delicate del momento. C’è da rompere il digiuno di vittoria, c’è da battere un avversario che ultimamente si è avvicinato prepotentemente alla zona playoff. Insomma, i buoni motivi per mettersi in viaggio verso le Marche domenica ci sono tutti. Da ieri capitan Laverone e compagni sono tornati ad allenarsi. Infermeria vuota e testa alla squadra del romagnolo Protti. Gaburro sicuramente dovrà rivedere qualcosa in difesa rispetto alle ultime uscite. Unica certezza di inizio settimana considerando che Gigli dovrà scontare una giornata di squalifica. Per il resto solo abbondanza se si pensa che anche Vano, a mezzo servizio domenica scorsa contro il Siena, oggi si è rimesso a correre regolarmente con i compagni. Un’alternativa in più per il tecnico dei biancorossi.