Corsa playoff infuocata: in sette per tre posti

di Donatella Filippi

In sette in corsa per tre posti. Destinazione playoff e 180 minuti per arrivarci. Dal Siena ottavo della classe, al Fiorenzuola che di quella classifica occupa la 14esima posizione. Nove i punti che dividono i toscani dagli emiliani. E in mezzo un ‘popolo’ di squadre tra le quali c’è anche il Rimini, insieme a Lucchese, Fermana, Recanatese, Olbia. A Rimini, Lucchese e Siena il compito di difendere un posto agli spareggi promozione. A Fermana, Recanatese, Olbia e Fiorenzuola quello di provare a prenderselo. Con cammini più o meno complicati nelle due gare che separano dalla fine della regular season. Dai verdetti. Il calendario dello sprint finale dei biancorossi i tifosi lo conoscono a memoria. Sabato ad Ancona e la domenica della settimana successiva al ‘Neri’ contro il Montevarchi. Due gare diverse, ma altrettanto complicate. Perché i marchigiani, che hanno appena cambiato guida tecnica, stanno attraversando un periodo nero che vogliono cancellare, e i toscani sperano di arrivare in Romagna potendosi ancora giocare la salvezza. Ma partiamo dall’alto. Da quel Siena che non se la passa benissimo.

Le quotazioni dei toscani sono scese con il passare delle settimane. Ora Fiorenzuola in Emilia e Virtus Entella in casa per non rischiare di scivolare addirittura fuori dai playoff con Recanatese e Fermana che potrebbero agganciarli in classifica sfruttando poi gli scontri diretti a favore. Non se la passa alla grande nemmeno la Lucchese che è ancora appiccicata al Rimini, nonostante il passo da tartaruga dei biancorossi. Carrarese in viaggio e Olbia in casa per la Lucchese e anche qui, proprio come per il Siena, c’è un altro scontro diretto con una diretta concorrente. Fuori dalla zona playoff ci credono Fermana e Recanatese con i primi più avvantaggiati dal calendario finale. Pontedera e Torres le avversarie della squadra di Protti. Virtus Entella e Ancona per la Recanatese.

Ci credono meno, ma comunque ai playoff possono sperarci ancora Olbia e Fiorenzuola. Reggiana e Lucchese le avversarie dei sardi. Calendario non esattamente amico. Siena e San Donato Tavarnelle per gli emiliani. Calendario decisamente più amico anche se alla squadra di Tabbiani servirebbe una vera scalata. Ma finchè la matematica non condanna, conviene crederci.