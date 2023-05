Corso di aggiornamento a Nizza per Podeschi

Continuano le trasferte internazionali per gli arbitri sammarinesi. In campo e fuori dal campo. Stefano Podeschi è appena rientrato da Nizza, dopo essere stato impegnato in una due giorni dedicata a un aggiornamento riservato agli osservatori arbitrali Uefa. Presenti in Costa Azzurra nei giorni scorsi osservatori provenienti da tutte le Federazioni europee, "i quali – spiegano dalla Federcalcio del Titano – da lunedì a martedì sera scorsi, si sono divisi fra discussioni dedicate a specifiche tematiche regolamentari, aggiornamenti sulle linee guida di settore, test video e altri momenti di confronto e condivisione". Un vero e proprio mini corso di aggiornamento al quale ha partecipato anche l’osservatore sammarinese. Ennesimo momento di confronto organizzato dalla Uefa al quale partecipano i fischietti della Repubblica.