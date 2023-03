Corso per numeri uno

Novità nell’offerta formativa della Federcalcio di San Marino che, in collaborazione con l’Associazione sammarinese allenatori organizzerà un corso rivolto a figure che svolgono, o intendono svolgere, attività di preparazione alla pratica del ruolo del portiere a livello Grassroots. "Il corso – spiegano dalla Fsgc – rappresenta il primo passo di un percorso più completo e strutturato che, per coloro che siano interessati a proseguire, porta al conseguimento della qualifica internazionale di Uefa B Goalkeeping". Composto da lezioni teoriche e sedute pratiche negli impianti calcistici di San Marino, il corso ha una durata complessiva di 18 ore con obbligo di frequenza ed un costo di partecipazione di 150 euro. Due i moduli in cui è suddiviso il programma, concentrato nel periodo dal 21 aprile al 13 maggio. Al termine del corso verrà rilasciato un certificato ai partecipanti.