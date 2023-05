Cosmos, Libertas, Virtus e La Fiorita in semifinale

Nessuna difficoltà per Cosmos e La Fiorita, che amministrano il notevole vantaggio acquisito nell’andata dei quarti di finale playoff, archiviando le pratiche Faetano e JuvenesDogana con due prestazioni convincenti anche nelle gare di ritorno. Bastano di fatto un paio di minuti ai gialloverdi, vincenti 4-1 all’andata, per sbloccare la partita di Montecchio. Savelli incorna all’altezza del dischetto la punizione di Pastorelli e batte imparabilmente Porcellini. Nella ripresa Berardi pesca due ulteriori reti dalla panchina con Prandelli e Zulli (3-0 per il Cosmos). Si chiude all’altezza dei quarti la stagione della Juvenes-Dogana che avrebbe avuto bisogno di un successo con tre gol di scarto per eliminare La Fiorita. Ad Acquaviva finisce in effetti 3-0, ma anche stavolta il risultato premia i campioni uscenti vincenti con le reti di Russo, tutte e tre. Ben più equilibrate le altre sfide, come del resto lo erano state nel primo atto. Si ripartiva dal pareggio tra Folgore e Virtus, nonché dalla vittoria di misura della Libertas. Entrambe situazioni piuttosto bilanciate, in quanto il Tre Fiori si sarebbe potuto qualificare in caso di vittoria di misura sui granata. Questo per via della miglior classifica ottenuta nel corso della regular season. Gara tattica a Fiorentino, dove le occasioni latitano nella prima mezz’ora. Nel secondo tempo è l’abbondanza di attaccanti, insieme all’ingenuità di Falzetta, a far pendere l’ago della bilancia verso Borgo Maggiore. Dopo una bella parata di Castagnoli su Bucci, Falzetta entra in ritardo su Costa e si guadagna così un’espulsione per doppia ammonizione. La Libertas, con la freschezza dei subentrati Olcese e Barlafante, approfitta immediatamente della situazione favorevole e si porta sull’1-0 grazie ad una perla dell’attaccante arrivato a gennaio. Il Tre Fiori reagisce con il gol di Tall, ma non basta (1-1). Ancor più trepidante e concitato lo sviluppo della partita dell’Ezio Conti di Dogana, dove Virtus e Folgore si ritrovavano tre giorni dopo il pareggio acciuffato a tempo scaduto dai neroverdi nella sfida d’andata. Finisce ancora in pari (1-1) e a fare festa è la Virtus che in semifinale, ora, affronterà La Fiorita. Interessantissima anche la prima semifinale, che coinvolgerà Cosmos e Libertas.