Cozza, successi da Rimini a Firenze

Soddisfazione per un percorso che sta portando a grandi risultati. Questa la sensazione principale per Vittorio Cozza. Il classe 1976, pugliese di origine ma riminese d’adozione, è istruttore ma anche atleta dell’‘Accademia di Arti marziali’ di Rimini e nell’ultimo mese ha ottenuto risultati davvero soddisfacenti in tre tornei di Brazilian Jiu Jitsu a cui ha preso parte.

Nello specifico, Cozza è arrivato primo ai Campionati nazionali di Unione italiana Jiu Jitsu di Firenze, il 26 maggio scorso, per il torneo ‘Bjj No Gi’ (categoria 73.5 kg). Per lui, dunque, oro e titolo italiano, peraltro meritatissimo. Nell’ambito della stessa giornata ha confermato anche il titolo nell’‘assoluto’ di Bjj No Gi. Il 27 maggio, sempre nel capoluogo toscano, ha raggiunto l’oro italiano anche nel Brazilian Jiu Jitsu. Poi l’appuntamento successivo, che cronologicamente è arrivato a Rimini Wellness.

Lì Cozza si è aggiudicato la vittoria nel torneo ‘Btf only submission’ (categoria 70 kg), con la soddisfazione che naturalmente andava ad aumentare per aver saputo cogliere il successo in casa.

Infine lo ‘Uijj Open’ del 18 giugno, all’Rds Stadium, in cui di nuovo è stato protagonista indiscusso per la categoria "adult" cintura viola (76 kg). Per Cozza, il cui mantra da allenatore è sempre stato "chi non dà tutto, non dà niente", soddisfazione massima e motivazione anche aumentata per i prossimi appuntamenti e anche per il lavoro in palestra.