Curva Est in treno: destinazione Marche

Molti raggiungeranno Ancona in auto, i ragazzi della curva Est ci andranno in treno. Saranno tanti i tifosi del Rimini sabato pomeriggio (calcio d’inizio alle 17.30) allo stadio Del Conero per la gara contro l’Ancona, penultimo impegno della stagione regolamentare. In palio c’è un posto in zona playoff e i riminesi sanno che la squadra di mister Gaburro ha bisogno di loro. Viaggeranno con il biglietto giù in tasca i biancorossi di Romagna. Tagliandi, quelli del settore ospiti, che si possono acquistare fino a domani alle 19. Dieci euro il prezzo del biglietto. Ridotto donne, over 70 e under 18 (10 anni compiuti – 17 anni compiuti), studenti e personale Università Politecnica Delle Marche) 7 euro, under 10 gratuito. Biglietti che si possono acquistare fino a domani alle 19, come di consueto. E si possono comprare on line sul sito di Diyticket o nel punto vendita autorizzato che a Rimini è la Tabaccheria Pruccoli.