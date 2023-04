Curva più vicina al campo: continua la battaglia

Da una parte contestano la squadra, dall’altra continuano la propria battaglia per avere una curva più vicina al campo da gioco. E non mollano i ragazzi della Est con l’ennesimo comunicato che punta il dito contro amministrazione comunale. "Rimini è città accogliente, di immensa attrattiva turistica, conosciuta ovunque nel mondo, dove tutto si può fare. Ma la Curva no, non si può avvicinare – scrivono sui social – Si possono rifare tutte le cose, il lungomare, le fogne, costruire darsene, fiere, palacongressi e chiringuitos, raddoppiare palazzetti. Ma la Curva Est quella no, non si può nemmeno spostare.

Neanche avessimo chiesto un nuovo stadio, semplicemente l’attuale sindaco si era proposto lui per avvicinare la curva e renderla finalmente fruibile: qual buon vento. Ma alla fine no, a quanto pare era solo uno specchietto per le allodole".