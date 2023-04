Curva più vicina al campo Il sindaco mette in tavola tre nuove ipotesi

Per la seconda volta nel giro di pochi mesi ieri il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad ha incontrato i tifosi della Curva Est. Sempre per parlare di stadio con al centro la questione curva, tanto cara al popolo biancorosso. "Rispetto all’ipotesi di spostamento della curva nella lunetta tra campo di calcio e pista di atletica – dice il primo cittadino – sono state presentate alcune ipotesi progettuali, strutturali e temporanee, tutte e tre da analizzare nei pro e nei contro, oltre che dal punto di vista dei costi economici e in termini di funzionalità complessiva dell’impianto rispetto alla città". Analisi da vagliare nei prossimi mesi e intanto in questo 2023 avranno inizio i lavori per la copertura del settore distinti. "L’intenzione del Comune, ho ribadito – riferisce il sindaco – è quella anche nei prossimi anni di investire in maniera regolare sull’impianto".