Da domani occhi puntati sulla Fermana

Se quella contro il Siena era una gara importante per cercare di agganciare una diretta concorrente in zona playoff, quella di domenica contro al Fermana lo sarà per cercare di estromettere un’altra ipotetica concorrente dalla corsa. Così, il Rimini oggi ricarica le batterie e domani si ritrova sul sintetico del ‘Neri’ per iniziare a preparare la gara nelle Marche. Ma capitan Laverone e compagni ieri si sono già rivisti sul campo. Una seduta, per lo più di scarico, e una parte dedicata all’analisi di quello che è stato domenica scorsa nei novanta minuti contro il Siena. E di ‘questioni’ da mettere sotto la lente ce ne sono state parecchie. Prima di voltare pagina. In settimana Marco Gaburro cercherà di ritrovare il miglior Vano, ma perderà Gigli, ammonito nell’ultima gara, in diffida, e quindi squalificato. Potrebbe, quindi, rientrare in gioco Pietrangeli, ma anche Allievi è lì che attende nuovamente il proprio momento. Scelte sulle quali il tecnico veneto avrà tutto il tempo di meditare. Pensando a quella Fermana che è la vera rivelazione del campionato e che ora, con la salvezza ormai quasi in tasca, può permettersi di sognare davvero in grande. Al Rimini il compito di riportare i marchigiani con i piedi per terra.