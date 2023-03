Da lunedì si fa davvero sul serio

L’ultimo ‘rintocco’, nella fase a orologio del torneo Nbu di basket, ha scolpito la classifica e definito la griglia di quei playoff che inizieranno lunedì, mentre in questi giorni si sta disputando il play-in tra Sharks e Pantheguns per accedere appunto ai playoff. Nelle ultime sfidetante le partite ‘strette’ e tantissime le vittorie esterne. Dal blitz all’overtime del Sunrise in casa del Cinemuseum (74-78 dts; Rizzo 22, Muntangesu 15) al raid del Free a Miramare (51-57; Bryan 23, Mariotti 12), dal colpo del Taz alle Panzini (57-64; Giardini 17, Barabesi 16) a quello dei Ducks nella tana del Fadamat (61-70; Mazza 16, Migani 25). Gli unici a sfruttare il fattore campo sono i Lions, che piegano il Dream City (66-55; Vettori 22, Bartolini 14). Classifica finale: Cno 38, Lions 34, Dream City 30, Ciu Ciu e Amarissimi 26, Free 24, Rhinos, Miramare, Taz e Ducks 20, Blizzard 18, Panzini 16, Fadamat 15, Cinemuseum 12, Sunrise 10, Pantheguns 6, Sharks 4.