Da un anticipo all’altro, con l’Olbia si gioca alle 14.30

Alle 14.30 è stata anticipata la gara di domenica al ‘Romeo Neri’ contro la Virtus Entella, stessa sorte per i novanta minuti che la domenica successiva il Rimini giocherà in Sardegna, in casa dell’Olbia. E lo stesso era accaduto con il derby che domenica pomeriggio i biancorossi hanno giocato sul campo del Cesena. Insomma, delle quattro gare di gennaio prevista per le 17.30, per il momento in quell’orario resta in programma soltanto quella del 28 gennaio, in Romagna, contro la Lucchese. Sempre che pure quel match non venga spostato subito dopo pranzo. Intanto, quello di domenica al ‘Neri’ contro l’Entella sarà un match di cartello con i liguri che hanno appena agganciato il Gubbio in classifica e puntano dritti al secondo posto, ora, dopo la vittoria nel derby, di proprietà del Cesena di mister Mimmo Toscano.