D’Adamo ha fatto bis

Per la seconda edizione consecutiva Daniele D’Adamo è stato protagonista alle Final Four dell’Europeo femminile di futsal. Ospitate alla Fonix Arena di Debrecen, in Ungheria, le fasi finali della rassegna continentale

che hanno coinvolto Spagna, Portogallo, Ungheria e Ucraina. Prima D’Adamo ha diretto come primo arbitro la semifinale fra Ungheria e Ucraina, terminata col punteggio di 2-1 per la selezione gialloblù. L’internazionale in forza all’Asa – già primo arbitro di estrazione sammarinese a dirigere una fase finale europea, ed oggi il primo a dirigerne due di fila – è tornato poi in campo il giorno successivo per la finalina fra Ungheria e Portogallo in qualità di terzo arbitro. Al suo fianco, la turca Tursun e il lituano Norkus. La finalissima tra le campionesse in carica della Spagna e l’Ucraina è stata invece diretta dal croato Dzeko, coadiuvato dallo sloveno Veselic e dalla polacca Czudzinowicz.