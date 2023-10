Dagli atleti fino ai bambini ‘Smoe Run’ è una corsa per tutti

Si chiama ‘Smoe Run’ e il primo nome è semplicemente l’acronimo di San Marino Outlet Experience. Proprio da lì, dall’outlet ai confini della Repubblica, partirà e arriverà la corsa, una di 5 km e una di 10. Per tutte le capacità agonistiche: dalla gara nazionale Fidal con percorso certificato alla Corporate run aziendale di 5 km, per arrivare alla Family run di 5 e 10. La giornata è quella di domenica prossima, con ritrovo dei partecipanti alle 8 e partenza alle 9.30. Sabato, invece, il pomeriggio (15-18) è dedicato ai ragazzi con la Kids run (corsa di 300 metri), la Kids speed (sprint di 15 metri), il Kids shot (lancio del vortex) e il Kids rally (prova di guida su giocattolo).

Le iscrizioni alla corsa domenicale possono essere completate online su Endu o sul sito www.tfsanmarino.com, oppure nella giornata di gara. Sempre che non si raggiunga il limite massimo di iscritti, al momento fissato a quota 500. Attesi atleti kenyani di valore, così come punte di eccellenza italiane come Francesco Guerra, di un soffio dietro a Yeman Crippa nella recente corsa di Trento, il ‘Giro al Sas’. La certificazione della corsa potrebbe portare anche a ottenere pass olimpici, per chi riuscisse a ottenre il tempo fissato. La certezza è che sarà la corsa più veloce, su queste due distanze, mai organizzata su territorio sammarinese. È la seconda edizione e il presidente del comitato olimpico sammarinese, Gian Primo Giardi, esprime tutta la sua soddisfazione. "Sono certo che sarà un successo – dice Giardi –, così come lo è stata la scorsa edizione e anche di più. È un appuntamento che cade in un momento particolare per San Marino, dopo ‘Sport in Fiera’ e dopo la settimana europea dello sport all’insegna del ‘Be Active’. Un momento molto intenso per il nostro sistema sportivo". Organizzazione ad alti livelli quella della Track and Field San Marino, che annuncia che la gara varrà anche come Campionato sammarinese di corsa su strada.