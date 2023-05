Dagli scalpi eccellenti ai fischi e contestazioni Viaggio tra luci e ombre

La vittoria in casa dell’Entella a settembre aveva detto che il Rimini sarebbe potuto arrivare lontano. Un mese dopo la conferma. A Gubbio i biancorossi battono un’altra big. E’ fatta. In riviera già si sogna quasi la serie B. E quando la squadra di Gaburro rifila cinque gol al ‘Neri’ alla Vis Pesaro al popolo riminese, straziato da anni complicati, non sembra quasi vero di avere davanti agli occhi, al ritorno nel calcio professionistico, una squadra capace di stritolare gli avversari. Si sogna in grande. Forse troppo in grande. Poi qualcosa inizia a scricchiolare.

Il punto strappato per i capelli a Siena, il pareggio casalingo con la Fermana. Poi le due sconfitte consecutive in Toscana contro Carrarese e Pontedera. Ma il Rimini è apparentemente in grado di rialzare la testa sfruttando il ‘fattore Neri’. Dove non passano Imolese e Ancona. Quello che tocca Santini si trasforma in oro. Tredici gol in un girone. Roba da pensare di poter competere con quelle che stanno lassù. Senza però accorgersi che l’incredibile stagione del bomber toscano sarebbe potuta diventare paradossalmente un problema. E con il tempo lo è diventato perché ai gol di Santini il Rimini non ha dato un’alternativa. La sconfitta con il San Donato, ultimo impegno dell’anno e primo del girone di ritorno, segna l’inversione di rotta. Una battuta d’arresto che fa trascorrere le vacanze natalizie ai biancorossi con la gastrite. A quel ko seguono quelli, probabilmente inevitabili, con Cesena ed Entella ormai già pronte a prendere il largo insieme alla Reggiana. Il Rimini perde certezze e con lui il proprio allenatore. Non bastano le piroette tattiche, il mercato di gennaio, i giocatori fuori lista e nemmeno i guanti di Zaccagno. Il ‘fattore Neri’ diventa il ‘problema Neri’. I biancorossi in casa non vincono una partita, che sia una, in tutto il girone di ritorno. Santini si inceppa e il Rimini perde tutta la propria capacità offensiva. Aggiungendoci anche una fragilità difensiva a tratti imbarazzante. La sconfitta interna con la Recanatese fa malissimo. La squadra di Gaburro, che aveva immaginato di assomigliare tanto alla Reggiana, si scopre sempre più simile al Montevarchi. E’ l’inizio della fine. E non bastano le botte d’orgoglio di Alessandria e Fermo, unici due acuti del 2023. Partono i fischi e le contestazioni con i playoff già in tasca. Playoff che sono durati un attimo, ma abbastanza per capire che il giocattolo non si poteva riparare.