Dal purgatorio al paradiso Haveri passa al Torino

di Donatella Filippi

Finalmente Torino. È proprio il caso di dirlo. Da ieri Kevin Haveri è ufficialmente passato dal Rimini al club del presidente Cairo. Dalla serie C alla serie A. Un doppio salto che il giovane (classe 2001) difensore albanese dei biancorossi aspettava da oltre un anno. Perché il Torino aveva messo gli occhi su Haveri già dall’anno della serie D dei biancorossi. Quel terzino tanto potente aveva subito attirato l’attenzione di tanti. Ma soprattutto quella dei dirigenti del Toro. Un corteggiamento che poi si trasforma in una trattativa vera e propria. Ma l’amore non porta al matrimonio tanto facilmente. Perché i problemi di tesseramento sbarrano la strada di Haveri verso Torino. Così, la passata stagione si gioca, dopo un campionato di serie D vinto, la sua prima stagione tra i prof. Ma anche tra alti e bassi in una categoria del tutto nuova per lui. Il Toro non demorde, in quel difensore vede qualcosa di molto buono.

Arriva il mercato di gennaio e l’affare si potrebbe fare in inverno. Anzi no. Haveri deve concludere la stagione in biancorosso. Ma l’accordo tra i due club c’è già. In altri provano a inserirsi, ma il destino del giocatore albanese porta fino alla massima serie con la maglia granata. Cosa avvenuta ufficialmente ieri con un comunicato del club di Piazzale del Popolo. Scritto di proprio pugno da Alfredo Rota o da Stefano Petracca? Sicuramente dal primo, anche perché ancora non esiste un passaggio di quote ufficiale. Ma i ben informati dicono che questa potrebbe essere la settimana giusta. Quella dell’ormai famoso notaio. E anche quella che porterà la nuova proprietà a giocare a carte scoperte presentandosi alla piazza e soprattutto raccontando da dove sia sbocciato l’interesse per la centenaria società riminese.

Che negli ultimi dieci anni spesso è passata dalle mani di un imprenditore a quelle di un altro. Da qui lo scetticismo di una piazza che non riesce più a innamorarsi facilmente. Non basta un mazzo di fiori per convincere i tifosi del Rimini. Contano i fatti. E quei fatti presto inizieranno a materializzarsi quando Petracca e i suoi saranno sotto gli occhi di tutti. Ma il mercato va comunque avanti, anche perché ora veramente il tempo stringe. E c’è da scommettere che quando sarà ufficiale il cambio al vertice, allora saranno tutti i giorni fuochi d’artificio sul mercato per cercare di recuperare il tempo sin qui inevitabilmente perso.