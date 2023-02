Dalla 15ª alla 19ª: ecco il programma

Già noto il programma delle gare di marzo, la Lega ieri ha comunicato date e orari dei match del girone B dalla 15ª alla 19ª giornata, esattamente fino al termine della stagione regolamentare prevista per domenica 23 aprile, giorno in cui (calcio d’inizio alle 14.30) il Rimini al ‘Romeo Neri’ affronterà il Montevarchi. Ma prima, partendo dalla 15ª del girone di ritorno, cioè dal match previsto il 25 marzo, giorno in cui i biancorossi saranno di scena al ‘Romeo Neri’ per affrontare la Reggiana (inizio alle 17.30). Il turno successivo si giocherà sempre di sabato e la squadra di Gaburro sarà impegnata a Imola (calcio d’inizio alle 17.30). Il 6 aprile in infrasettimanale ecco arrivare il Fiorenzuola, di giovedì nella settimana che condurrà a Pasqua (inizio alle 20.30). Alla penultima il Rimini sarà di scena ad Ancona, sempre di sabato (15 aprile alle 17.30). Prima di chiudere il conto con il campionato (playoff esclusi, evidentemente incrociando le dita), come già detto, contro il Montevarchi.