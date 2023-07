Dalla danza al basket tre contro tre Al parco del mare è tempo di sport

Street dance e basket tre contro tre. Il Moab Court di piazzale Kennedy, al Parco del Mare, sarà teatro di due eventi targati Red Bull, con tanto sport e altrettanto spettacolo a fare da contorno. Un altro weekend di grande attività per il playground più frequentato di tutta la provincia. La serata di domani, dalle 21.30, sarà dedicata alla danza, con un format di street dance che ha dato e darà la possibilità a ballerini di tutta Italia di esprimersi liberamente con stile del tutto personale e individuale. L’evento rappresenterà la vera e propria Finale nazionale, con 16 performer che si sfideranno a suon di battaglie uno contro uno a eliminazione diretta. Saranno due i turni che daranno la possibilità a ogni concorrente di sorprendere e stupire il pubblico e sarà proprio la platea, chi assisterà all’evento, a votare ogni volta per chi preferisce attraverso un cartoncino rosso o blu.

La curiosità e che non ci saranno coreografie pianificate, ma ognuno dovrà interpretare secondo il proprio stile la base musicale proposta da Deejay Ake.

Sabato pomeriggio, a partire dalle 15, sarà la volta del basket tre contro tre con Red Bull Half Court, anche in questo caso una vera e propria Finale nazionale che vedrà sulla metà campo del playground riminese i migliori streetballers. Un tour, quello del più classico dei 3vs3 da campetto, che nel 2023 è iniziato a Milano e che è proseguito con le tappe di Venezia, Roma, Napoli, Firenze, Cagliari e Torino.

In campo 20 squadre maschili e 10 femminili, col pomeriggio dedicato alle eliminatorie e la sera alle semifinali e finale. L’ultimo atto del torneo femminile è previsto alle 23.20, quello del torneo maschile alle 23.40. I vincitori parteciperanno alla finale mondiale che si svolgerà a Belgrado, in Serbia, dal 15 al 17 settembre, a casa di Dušan Bulut, leggenda del tre contro tre. La giornata sarà aperta dal talk (dalle ore 14), ‘Inventarsi per essere unici’, organizzato in collaborazione con Step Out, il podcast di Awudu ‘Abi’ Abass, giocatore della Virtus Bologna.

Step out conta 20.500 iscritti su youtube e una media di 43.000 visualizzazioni a video. A condurre il talk lo stesso Abass assieme a Mirco Acquarelli, promotore e protagonista in campo col Riviera Rimini di basket in carrozzina.

Infine, l’appuntamento di domenica mattina con Davide Lamma, che porterà sul Moab Court il suo metodo di allenamento dedicato a giocatori pro e dilettanti. Tre le sedute di allenamento, alle quali ci si potrà iscrivere attraverso l’applicazione di Pick & Roll.

lo. za.