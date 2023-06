Dalla sede del ritiro al nuovo mister Il Rimini riaccende la macchina

di Donatella Filippi

La macchina del Rimini si è rimessa in moto. Manca ancora la firma dal notaio per il passaggio di proprietà, ma in casa biancorossa, dopo giorni e giorni di attesa e incertezza, si è riaperto l’orizzonte verso il futuro. Per ora sappiamo quel che basta. Il Rimini non avrà più al timone Alfredo Rota, ma il gruppo guidato da Stefano Petracca del quale però ancora non si conoscono programmi e ambizioni. Il Rimini è iscritto al prossimo campionato di serie C e si è rimesso anche a pensare al mercato. La cessione di Haveri al Torino a un passo ne è la conferma. Ma anche la ricerca di un ’habitat’ ideale dove prepararsi per il prossimo campionato ha frenato quell’idea di immobilismo che preoccupa i tifosi. Bagno di Romagna era la sede prescelta per il ritiro. Vicina e per questo comoda. Ma non è escluso che si possa virare anche fuori regione. Dettagli, penserà qualcuno (poi toccherà a nuovo mister e giocatori). Ma in questo momento anche un minimo ’indizio’ serve a riaccendere la passione della piazza biancorossa. Perché nessuno ha dimenticato la chiusura della passata stagione. Perché nessuno dei tifosi biancorossi ha dimenticato le recenti e continue ’tarantelle’ in prossimità dei cambi al timone del Rimini.

Dieci anni che hanno lasciato più di una ferita e che hanno creato nel popolo riminese quello scetticismo che anche oggi aleggia intorno all’operazione Rota-Pettracca (o chi per lui, continuiamo a ribadire, ma sempre di lui si parla). Presumibilmente nemmeno la prossima settimana sarà quella del notaio. Le vacanze di Rota potrebbero ritardare l’appuntamento, ma nulla vieta ai nuovi timonieri di iniziare a pensare al futuro. Tutto lascia pensare ripartendo da quello che c’è, da quello che il Rimini ha costruito nelle ultime due stagioni. E non è poco, oggettivamente. Il tempo a disposizione per rimettere in moto la macchina non è molto e un periodo di ambientamento per la nuova proprietà sarà fisiologico.