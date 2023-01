Dall’indipendenza da Forlì all’ultima trasferta a Cesena nel 2008 Tre sorelle che non si sono mai amate si sfidano di nuovo sul campo

Tre, le sorelle che non si sono mai amate. Due, i derby di questa settimana. Uno, l’obiettivo di Rbr e Rimini sul campo: vincere. Via. È un triangolo familiare quello che lascia il segno su questa settimana sportiva in cui da oggi, con la partita di basket A2 tra Forlì e Rinascita al Pala Unieuro, a domenica, con il ritorno del Rimini al Manuzzi di Cesena dal 2008, il popolo biancorosso avrà in pasto il piatto forte per chi ama lo Sport, con la S maiuscola: due derby in pochi giorni. Due partite tra sorelle appunto, che non si amano: due contro una. Perché la Rimini del basket e del calcio quest’anno è sempre Cenerentola: matricola in Serie C del pallone e nell’A2 dei canestri, opposta a quelle parenti tanto sportivamente odiate e ora avversarie. Una dopo l’altra.

Si parte questa sera, ore 20.30, con l’Rbr di coach Mattia Ferrari che si sposta di qualche chilometro per far cadere Forlì, corazzata vera che accarezza il sogno promozione in A, dal suo trono in testa alla classifica. Dal parquet al prato, ma l’obiettivo non cambia. Vincere per frenare la sorella lanciata ai piani alti. Il Rimini a Cesena va domenica per riscattare la gara d’andata e ripetere quanto successo in Coppa Italia. Rimini contro Forlì e Cesena, ora che la terza sorella è tornata a scompigliare le carte in tavola. E come Cenerentola Rimini vuole dimostrare di essere la più meritevole di indossare la scarpetta di cristallo della vittoria. A caccia anche dell’indipendenza sportiva. D’altronde, dal ’92 non siamo ormai più provincia di Forlì.

Francesco Zuppiroli