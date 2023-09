D’Almeida sulla strada della Rinascita: "Rimini e il Flaminio nel mio cuore"

C’è il test Ursulo sulla strada di Rbr. A pochi mesi dai saluti, dopo un’annata vissuta a lottare e combattere in area assieme ai compagni biancorossi, ecco D’Almeida alla prima di campionato. Con un’altra maglia stavolta, quella dell’Assigeco, che formalmente è ancora Casalpusterlengo ma vive e gioca a Piacenza, al Palabanca. Sta trovando parecchio spazio, il giovane lungo che alla corte di coach Ferrari mise a segno 54 punti totali in 24 partite di regular season (2.2 punti 10 minuti di media). Punti e rimbalzi a pioggia in preseason e l’ultimo test, vinto Cremona, lo ha visto sfiorare anche il ventello (19). Mancava il lungo americano Brady Skeens (caviglia, riposo precauzionale), è vero, ma la prestazione rimane. "Mi sto trovando bene – dice proprio D’Almeida -. È stato un mese di preparazione intensa nel quale abbiamo sfidato squadre importanti come Cantù e poi anche Fortitudo e Cento in Supercoppa. Abbiamo un buon gruppo. Il mio ruolo? Davanti a me ci sono due lunghi americani e quello che voglio fare è dare sempre energia alla squadra e buoni minuti quando loro dovranno riposare. Sempre con l’dea di crescere costantemente in allenamento e in partita". E in campionato? D’Almeida ha le idee chiarissime: prima bisogna salvare la pelle, poi si può pensare anche a un altro tipo di stagione. "Per quanto ci riguarda la prima idea è proprio quella: evitare quelle sei retrocessioni e fare i playoff, poi si vedrà. Il gruppo è giovane, ma abbiamo dei valori precisi. Miller e Skeens sono due ottimi americani e c’è un play di grande qualità come Sabatini, poi Veronesi, Serpilli e tutti gli altri. Abbiamo grande forza sotto canestro ma anche negli altri settori. Vogliamo dimostrare di valere". Domenica sarà molto più di un normale inizio di campionato per D’Almeida. Ritroverà Rimini e le emozioni già salgono a livelli molto alti. Tutti commossi. O almeno la maggioranza, Ursulo. "Alla composizione dei calendari erano già partiti diversi messaggi andata ritorno, in particolare con Mauro Zambelli – rivela il lungo -. So già che, se si fosse giocato a Rimini, sarebbe stato un delirio. I tifosi rimangono nel mio cuore così come il Flaminio. Sarà bello domenica incontrare di nuovo i miei ex compagni, di sicuro proveremo a giocare un brutto scherzo a Rimini e a portare a casa la vittoria. Non vedo l’ora di cominciare".

Loriano Zannoni