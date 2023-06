De Falco dal campo passa alla panchina

Sul Titano sono in tanti i club che hanno già iniziato a pensare alla prossima stagione. Un nuovo campionato è già alle porte e il mercato è già vivo. Soprattutto quello degli allenatori. Il Tre Fiori inizia a costruire la prossima stagione, il mister sarà Andrea De Falco, che dopo un anno e mezzo da giocatore con la maglia gialloblù inizia con grande entusiasmo questa nuova sfida professionale. L’esperienza sul campo di sicuro non manca al fresco ex-centrocampista, classe 1986, che nella sua carriera da giocatore ha calcato i campi di serie A con la maglia della squadra della sua città, l’Ancona, prima del trasferimento alla Fiorentina e di una carriera costellata di soddisfazioni in serie B con Pescara, Ancona, Sassuolo, Bari, Juve Stabia e Benevento e in serie C con le maglie di Pisa, Taranto, Matera, Vicenza, Reggina e Viterbese.