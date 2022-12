De Rossi in semifinale al Tc Riccione

Il sammarinese Marco De Rossi stacca il biglietto per la semifinale al memorial ‘Piero Serafini’, l’Open del Tc Riccione che può contare su un montepremi di 2mila euro. Il 25enne titano, classifica 2.4, nel pomeriggio di ieri ha catturato uno ‘scalpo’ prestigioso, quello della testa di serie numero 1, il 2.1 Stefano Baldoni, piegato al super tie-break (6-4, 3-6, 10-3 lo score dell’incontro valido per i quarti di finale). Finisce invece la corsa di Sevan Bottari, giovanissimo allievo della Galimberti Tennis Academy. Per il 17enne molisano lo stop arriva contro il 2.2 ravennate Michele Vianello, quarta testa di serie in tabellone: 6-4, 6-3 i parziali che escludono Bottari, comunque protagonista di un un ottimo torneo. Già negli ottavi si era dovuto fermare quel Giacomo Polidori che nel circolo della Perla Verde svolge mansioni di maestro: per lui una sconfitta piuttosto netta contro il riminese Alberto Morolli, a segno con un duplice 6-1.