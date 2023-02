Delcarro a rischio per il match col Gubbio

È stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo 38 minuti di gioco a causa di un problema muscolare. Fortunatamente dopo aver segnato quel gol che ha permesso al Rimini di ritornare alla vittoria ad Alessandria. E fortunatamente non si tratta di un problema fisico importante per il centrocampista ex Ancona che, però, presumibilmente sarà costretto a saltare i novanta minuti di sabato contro il Gubbio. Ieri la risonanza ha rilevato un problema muscolare di lieve entità per il centrocampista, scongiurando il peggio. Naturalmente niente ripresa degli allenamenti ieri per Delcarro, unico assente tra i biancorossi dopo la trasferta di Alessandria. Pochi giorni a disposizione per preparare la settima gara del girone di ritorno, tanti gli uomini a disposizione di mister Gaburro per provare a concedere il bis contro gli eugubini, dopo la vittoria dell’andata a Gubbio.