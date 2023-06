Della Valle e Bueno in semifinale a Cattaolica

Sono Gaston Bueno e Enrico Della Valle i primi qualificati alle semifinali di oggi del "Galimberti tennis academy Open", il torneo Itf da 25.000 dollari in corso sui campi in terra rossa del Queen’s Club di Cattolica. La prima testa di serie, il peruviano Bueno (408 del mondo), ha battuto 6-0, 6-4, l’italiano Ocleppo (465 del ranking Atp, testa di serie numero 6). Dopo un primo set dominato c’è stato equilibrio, ma l’unico break messo a segno dai giocatori, quello nel primo game a favore di Bueno, ha deciso set e incontro. In semifinale se la vedrà col vincente della sfida tra Samuel Vincent Ruggeri e Kirill Kivattsev. Dall’altra parte il 25enne ravennate Enrico Della Valle, autore di una gran bella vittoria nei confronti della testa di serie numero 2, lo spagnolo Lopez Montagud. Perso il primo set (5-7), l’italiano ha vinto (6-4, 6-4). Della Valle affronterà in semifinale il vincente tra il brasiliano Dutra Da Silva e l’italiano Serafini.