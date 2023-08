Derby amaro, vince il Cesena

Prima amichevole, decisamente impegnativa, per il Calcio a cinque Rimini. Nella prima uscita stagionale, dopo appena una settimana di preparazione, i biancorossi cedono con un rotondo 10-0 al PalaPaganelli contro i padroni di casa della Futsal Cesena. Il Rimini paga le tre categorie di differenza, ma nonostante il punteggio non sfigura: tiene la parità in avvio per qualche minuto ‘rischiando’ anche di passare in vantaggio con un’ottima uscita dal pressing e subisce gli ultimi 4 gol solo nel finale. "La prestazione c’è stata – dice il tecnico Gabriele Monesi – in fase di non possesso, di concentrazione e mentalità. Purtroppo facciamo fatica a creare occasioni nonostante l’arrivo di un giocatore importante come Cecchini".

Rimini: Bizzocchi, Gemmani, Muratori, Timpani, Zanotti, Celli S., Fabbri D., Fabbri R., Vitali, Marino, Caputi, Oddone, Cecchini L., Pergola. All.: Monesi.