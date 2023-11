Derby dal sapore amaro per i ragazzi di Piazzale del Popolo

Finiscono ko nel derby casalingo con il Cesena gli Under 14 prof del Rimini (5-1). L’unica rete biancorossa di giornata è stata realizzata da Senja. Rimini: Alberani, Del Bene (22′ st Bertoni), Aragao (1′ st Kasalla), Foschi (15′ st Mendola), Ricci, Lunedei, Aureli (30′ st Giusti), Staccoli (22′ st Costantini), Senja (22′ st Montani), Cassano, Gramolini (15′ st Gabellini). A disp.: Odowa, Donini. All.: Berardi. Niente punti in tasca per i ragazzi dell’Under 14 della San Marino Academy che lasciano tutto il bottino sul campo del Modena (5-1). Rimini e Academy restano, così, nella parte bassa della classifica con quattro e tre punti rispettivamente sin qui conquistati. Davanti al Fiorenzuola cenerentola del girone.

Under 14 professionisti (8ª giornata): Bologna-Fiorenzuola 3-0, Modena-San Marino Academy 5-1, Rimini-Cesena 1-5, Sassuolo-Reggiana 4-1, Parma-Spal 2-1.

Classifica: Parma 24; Sassuolo 19; Bologna 18; Spal 16; Cesena 12; Modena 10; Reggiana 9; Rimini 4; San Marino Academy 3; Fiorenzuola 1.