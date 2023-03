Derby dietro l’angolo

C’è un derby da preparare in casa United Riccione. E non saranno novanta minuti semplici quelli che domenica toccheranno ai biancazzurri di mister Gori davanti al pubblico amico contro la Sammaurese. Perché se i rivieraschi ai playoff ci pensano eccome, lo stesso può fare la squadra di mister Martini, staccata di un solo punto dai vicini di casa e tre dal Carpi che attualmente occupa il quinto posto della classifica, l’ultimo utile per disputare gli spareggi al termine della regular season. Capitan Benedetti e compagni devono anche dimenticare le ultime due battute d’arresto. Zero punti negli ultimi 180 minuti per i biancazzurri contro, nell’ordine, Scandicci e Crema. Ora la sosta è stata utile per resettare e soprattutto per rimettere insieme le energie. Lo sprint finale avrà inizio domenica e il Riccione vuole farsi trovare pronto.