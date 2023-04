Destinazione Carpi

Partita di cartello domenica per lo United Riccione che andrà a far visita al Carpi terzo della classe. Posizione in classifica che gli emiliani, tallonati dal Ravenna, hanno tutta l’intenzione di tenersi stretta. Minori, decisamente minori le ambizioni per la squadra di mister Gori che su quel treno playoff c’è salita ormai più di qualche settimana fa, poi però è stata costretta a scendere quasi subito. Resta il fatto che i biancazzurri hanno intenzione di chiudere la stagione cercando almeno di rialzare la testa. Cosa che ultimamente è riuscita a fatica a capitan Benedetti e compagni. Due punti messi insieme nelle ultime sei gare. Troppo pochi per sognare in grande. Questo lo United lo sa bene, ma i sei punti ancora in palio prima di salutare il primo campionato di serie D, fanno sicuramente gola ai romagnoli. Che domenica a Carpi proveranno a fare la voce grossa.