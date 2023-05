Destinazione Sassuolo

Con la Primavera che ha chiuso la propria stagione la scorsa settimana nelle mura amiche contro l’Hellas Verona, sono solamente due le formazioni della San Marino Academy impegnate in questo primo finesettimana di maggio. Le ragazze Under 15 saranno oggi di scena a Sassuolo contro le padroni di casa nonché prime in classifica a quota 27, nella sfida valevole per la dodicesima giornata di fase interregionale. Alle titane di Giacomo Piva la vittoria manca da due turni, e dopo la sconfitta contro il Cesena e il pareggio maturato con il Parma attualmente sono al terzo posto a quota 19 (a due lunghezze dal secondo posto che vale i quarti). Trasferta anche per le ragazze dell’Under 13 che archiviata la Dolphins Cup saranno impegnate a San Clemente nella sfida all’Alta Valconca valevole per l’ultima partita del Torneo Esordienti Misti Girone A in programma oggi alle 10.