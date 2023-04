Di Micco, il primato è in cassaforte

Con la Pasquaormai dietro l’angolo il campionato di serie A di freccette, fase regionale, si è fermato, ma l’attività è andata comunque avanti con le gare individuali di selezione, sempre a carattere regionale. E a livello maschile Alessandro Di Micco, vincendo anche questa decima prova, ha blindato in cassaforte il suo primato, rendendosi irraggiungibile per tutti gli altri. Nell’ultima finale Di Micco, alfiere del Wacky Darts Santarcangelo, ha dovuto soffrire, ma alla fine è riuscito a imporsi col minimo scarto su Roberto Merighi del Darts de Gass (5-4 lo score). Ora il suo vantaggio in classifica su più vicini inseguitori è superiore ai 35 punti e questo lo mette al riparo da ogni possibile sorpresa, con l’esito delle due residue tappe che non scalfirà la sua leadership: insomma, il titolo di campione regionale di singolo maschile è già suo. Tra le donne, vittoria di Giulia Vernocchi (New Warriors Borghi) su Monia Fabbri dell’Alcolic Team Riccione (5-2).