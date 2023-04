Difesa a 3 per l’Ancona

Vira sulla difesa a tre Marco Donadel per il suo debutto sulla panchina dell’Ancona. Una scelta dettata soprattutto dall’emergenza nel pacchetto arretrato in vista dei novanta minuti di domani contro il Rimini. Il nuovo tecnico dei marchigiani che appena qualche giorno fa ha preso il posto dell’esonerato Colavitto, dovrà infatti rinunciare a Mondonico e De Santis squalificati. Si va, quindi, a tre e insieme ai due centrali Fantoni e Camigliano potrebbe esserci il terzino Brogni. Per il resto la nuova Ancona di Donadel potrebbe prevedere un centrocampo a quattro con Mezzoni e Martina esterni e Paolucci e Prezioso mediani, due trequartisti, Di Massimo e Simonetti, quest’ultimo con compiti di maggiore copertura in fase di non possesso rispetto all’ex Pistoiese, e Spagnoli nel ruolo di centravanti. Oggi rifinitura nella Marche, poi le scelte definitive.