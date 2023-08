Diotallevi, un riminese in maglia a scacchi

Un giovane riminese per il Rimini. Tre anni di contratto per Alessandro Diotallevi. Contratto di apprendistato, con scadenza a giugno 2026, per il difensore 19enne cresciuto nel settore giovanile di Piazzale del Popolo, ma che in Romagna ha indossato anche le maglie di Santarcangelo e Cesena. Sempre a livello, naturalmente, di vivaio. La scorsa stagione il terzino di fascia destra è tornato alla base andando a rinforzare la formazione Primavera dei biancorossi, quella squadra che ha raggiunto la finale playoff per poi essere superata all’ultimo round. Ora per Diotallevi, che non ha partecipato al ritiro agli ordini di mister Raimondi, inizia la prima vera avventura tra i ’grandi’.

Sarà lui, insieme all’attaccante Diego Accursi, a tenere alta la bandiera del settore giovanile in prima squadra. Sempre che, cammin facendo, il tecnico argentino non decida di aggiungere qualche altra pedina alla sua rosa. Un triennale per Diotallevi, ma qualche settimana fa anche Accursi, che di anni ne ha uno in più del concittadino. Un segnale non di poco conto, una buona notizia per i giovani riminesi verso i quali la squadra della propria città, da qualche settimana nelle mani di una nuova proprietà, tiene le porte aperte.