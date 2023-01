Diploma e Nazionale: Scarponi va a canestro

La partita era indirizzata, certo, ma Alessandro Scarponi, con 6 punti in un battito di ciglia, ha tolto pure quelle residue chance alla San Giobbe Chiusi, che ha finito poi per specchiarsi in una sconfitta alquanto severa. La guardia riccionese di Rbr, 19 anni compiuti lo scorso 3 gennaio, prima ha imbucato il +17 con un bel canestro dalla media, quindi ha spinto ancora più indietro i toscani con una spettacolare (e altrettanto efficace) azione da 4 punti, con bomba dall’angolo e libero aggiuntivo a punire l’intervento scomposto del difensore. Due lampi che accendevano il pubblico, pronto poi a dedicargli un’autentica ovazione quando coach Ferrari lo richiamava in panca. "Sono veramente contento, era un po’ che non riuscivo a giocare una buona partita in casa, a vivere queste sensazioni", ammette Scarponi, che deve guadagnarsi ogni minuto ritrovandosi ad essere di fatto il sesto ‘piccolo’ nelle rotazioni del tecnico. "Lo sapevo sin dall’inizio che quest’anno sarebbe stato così, dovrò essere bravo io a sfruttare le occasioni quando queste si presentano", è più che mai sull’obiettivo Alessandro, nella vita al di fuori della palestra studente all’ultimo anno al liceo Volta di Riccione. "È finito il primo trimestre e non ho avuto insufficienze. Ora però è tempo di cominciare a pensare a cosa fare ‘dopo’", mostra una volta in più di avere la testa ben piantata sulle spalle il numero 8 di casacca di RivieraBanca, un giocatore che in A2, categoria chiaramente mai frequentata in passato, sta viaggiando a 3.1 punti in 12’ con il 65% da due (1320), il 25% da tre (832) e il 71% ai liberi (57): 12 punti il suo massimo stagionale nel match casalingo con Ferrara.

Ma domenica ‘Scarpo’ è stato bravo anche sotto le tabelle, per lui ben 3 rimbalzi offensivi a regalare preziose seconde opportunità alla Rinascita. "I possessi in più aiutano, ti danno una mano per rimediare subito a un errore appena commesso. Poi cerco sempre di fare quello che serve alla squadra", manifesta il suo altruismo Alessandro, che un mese fa ha preso parte a un’intensa ‘tre giorni’ con la nazionale under 20 di coach Magro. "A Pasqua oppure a inizio estate dovrebbe essercene un altro, di raduno, anche perché a luglio sarà tempo di Europei in Grecia. Spero che mi chiamino ancora – incrocia le dita la guardia –, però in questo gruppo ci sono pure i 2003, pertanto io sono tra i più piccoli".

alb. cresc.