Dirigenza e staff Ecco chi è al timone

Una donna al comando, affiancata da una ‘squadra’ di uomini. A Stefania Di Salvo il controllo del Rimini. Il 90% delle quote della Ds sport società benefit che ha acquisito il club biancorosso sono sue, ma di quella società, con piccole quote (un 2% a testa), fanno parte anche gli uomini che la affiancano in questa avventura. Ci sono tutti nell’organigramma. Tra tutti, al di là del gruppo ereditato dalla gestione Rota e confermatissimo (l’unico ad aver salutato è il direttore generale Franco Peroni), il volto più noto è quello di Angelo Sanapo. E’ stato lui a tastare il terreno in riviera a trattativa in corso. Il posto lasciato libero da Peroni lo prende Giuseppe Geria, il nuovo dg. A lui il

compito di tenere gli occhi puntati sulla squadra di lavoro. Squadra che comprende anche un presidente onorario. E’ Fabio

Verile, avvocato e portavoce del presidente Di Salvo. Decisamente più vicini al campo, al fianco del direttore sportivo Andrea Maniero, ds che è pronto a vivere la sua terza stagione in biancorosso, ci sono il responsabile dell’area tecnica Antonio Di Battista e quello dell’area scouting Fabio De Vita. Il primo ha il compito di lavorare fianco a fianco con il direttore sportivo mettendoci, se occorre, l’ultima parola. A De Vita quello di andare a caccia di talenti, possibilmente giovani. La squadra comprende anche Maurizio Panunzio, fisiatra cognato dei Petracca e nuovo supervisore del settore sanitario. Confermato alla guida del vivaio Matteo Rugoletti. Come è confermato il segretario generale Marco Mercuri, al pari del team manager Fabio Gatta. Tra i volti noti restano in biancorosso il segretario amministrativo Devid Renzi, Marco Girometti ufficio marketing e commerciale. Responsabile comunicazione Francesco Pancari e al suo fianco l’addetto stampa Nicola Strazzacapa. Simone Campolattano si occuperà nuovamente dei rapporti con l’amministrazione e Monia Renzi alla biglietteria.