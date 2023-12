Djuric e Cagnini lasciano lo United

Alle entrate corrispondono le uscite. Per lo United Riccione è sempre periodo di mercato. Ieri il club del presidente Cassese ha annunciato gli addii di un difensore e un centrocampista. Marco Djuric, dopo questa prima parte in biancazzurro, è passato a titolo definitivo al Borgo San Donnino. Rescissione consensuale anche con il difensore, ormai ex United, Julio Cesar Cagnini. Prosegue, quindi, la fase di restyling della formazione della Perla Verde ora guidata da Giancarlo Riolfo. Nella speranza che questa ultima parte di 2023 e soprattutto il 2024 doni ai biancazzurri quella continuità che sin qui non sono riusciti a trovare. Magari a partire dai novanta minuti che lo United domenica giocherà sul campo della Vigor Senigallia. Novanta minuti per dimenticare in fretta la battuta d’arresto casalinga dello scorso turno con L’Aquila.