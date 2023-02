"Dobbiamo riprenderci, stiamo sprecando tutto"

Sta cercando di capire cosa sta succedendo al suo Gubbio, Piero Braglia. Dopo una prima parte di campionato da favola, la squadra umbra sembra essersi persa. Un solo punto nelle sei gare del girone di ritorno. Un inizio di 2023 da incubo, fatto di cinque sconfitte. L’ultima appena qualche giorno fa in casa contro la Carrarese. "Dopo quella pessima partita – dice subito il tecnico degli eugubini – dobbiamo riprenderci perché stiamo sprecando tutto quello di buono che avevamo fatto prima. Probabilmente è venuto a mancare il sogno di poter inseguire una categoria con un obiettivo importante. Finire così sarebbe brutto, perciò l’obiettivo deve restare. La mancanza di un obiettivo reale ci ha portato a fare queste pessime gare, a parte quella di Chiavari". Ci va giù duro Braglia alla vigilia del match contro i biancorossi.

"Così non mi sta bene e siamo tutti tenuti a dare delle risposte perchè le chiacchiere stanno a zero – dice il tecnico – Bisogna tornare a giocare corti a livello di reparto tatticamente perchè adesso siamo lunghi, perciò questo non deve esistere". Al ‘Neri’ oggi ci potrebbe essere spazio nell’undici iniziale per l’attaccante ultimo arrivato in Umbria, Davide Arras. Umbria che, invece, in questo mercato invernale, ha lasciato Jerry Mbakogu, passato alla Triestina. Due giocatori dalle caratteristiche molto diverse. "Arras è un attaccante con caratteristiche che ci possono essere utili – sottolinea l’allenatore del Gubbio – è efficace ad attaccare gli spazi e la porta. Mbakogu qui ha fatto fatica, ha sbagliato una caterva di gol altrimenti ci sarebbe riuscito a fare una decina di reti. Tutto sommato non era tutto da buttare via. È chiaro però che non andava bene il suo atteggiamento: doveva dimostrare il calciatore che era, non lo è stato e quindi abbiamo fatto una scelta di sostituirlo con un certo tipo di calciatore. Poi, per una serie di motivi, non sono andate in porto alcune operazioni che pensavamo di fare e a tutela di tutto abbiamo fatto arrivare un ragazzo che ha delle qualità come Arras, ma non ha le stesse qualità di Mbakogu". Per la gara in Romagna l’unico acciaccato, seppur disponibile, è il difensore, ex di turno Andrea Signorini.