Dolphins, a Calderara è un altro ‘spareggio’

Provano subito a rimontare in sella, i Dolphins Riccione. Dopo aver incassato una sconfitta al fiele in quel di Parma (-3 sul tabellone luminoso con davvero tanti rimpianti), la squadra allenata da Maurizio Ferro scende in campo stasera a Calderara di Reno, nel ‘bolognese’ (palla a due alle 21, fischiano Frisari e Longhi). Un faccia a faccia tra pari classifica, per un match che significa parecchio in questo girone di poule salvezza del campionato di basket D, con le duellanti che in classifica si ritrovano a braccetto a quota 10. "Ormai sono tutti spareggi ‘drammatici’ – allarga metaforicamente le braccia il tecnico dei ‘delfini’ –. E’ una sfida importante, importatissima e noi siamo belli carichi", fa sapere Ferro, galvanizzato pure dal fatto di poter avere ancora nel roster Curcio, mezzo lungo che può spostare gli equilibri. A fine marzo Curcio si sarebbe infatti dovuto trasferire all’estero, ma la partenza è stata posticipata, pertanto può ancora dare una mano alla formazione riccionese, che all’andata s’impose sul Calderara 70-59.