Dolphins, assalto al ‘Castello’ senza più Bomba in organico

La corsa verso la salvezza, per i Dolphins Riccione, coincide con la prima uscita ufficiale nella nuova ‘casa’, quella palestra Fontanelle a lungo bramata. Lì, stasera, Raffaelli (foto) e compagni incroceranno sotto canestro il Castel San Pietro (h. 21, fischiano Medici e Romano). Parte dunque la Poule Salvezza, nel campionato di basket D, e il gruppo allenato da Maurizio Ferro si trascina un piccolo gap, nel senso che in classifica non avrà punti avendo perso entrambi gli incontri con quel Cesena che si batterà a sua volta in questo girone G. A quota 2, invece, il Castello. Uno svantaggio comunque ampiamente recuperabile, poiché questa fase prevede la bellezza di 12 gare, per 24 punti in palio. Semmai i Dolphins dovranno essere bravi a inventarsi nuovi equilibri non potendo più contare sulla guardia-ala Bomba, che si è trasferito ai Tigers, nella vicina Villa Verucchio. Rotazioni più risicate, dunque, per coach Ferro, che questa sera, essendo squalificato per un turno, sarà peraltro sostituito dal vice, Chistè senior. In avvio Riccione dovrebbe puntare su Procaccio in regia, Gardini e Cortini sul perimetro, Chistè jr. (o Raffaelli) all’ala forte, più Calegari in posizione di centro.