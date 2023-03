Dolphins con autorità

la torre reggio

62

Dolphins Riccione

83

LA TORRE REGGIO EMILIA: Davoli 7, Frilli 4, G. Mazzi 3, Magliani 22, Pezzarossa 1, F. Mazzi 13, Campani 5, Cantergiani 7, Villegas, Giroldi. All.: Corradini.

DOLPHINS RICCIONE: Procaccio 17, Gardini 24, Curcio 2, Amati 4, Borla 4, Renzi, Raffaelli 11, Calegari 13, Cortini 8. All.: Ferro.

Arbitri: Turrini e Poluzzi.

Parziali: 22-22, 33-38, 48-62.

Questa recente versione dei Dolphins non fa sconti a nessuno. La squadra riccionese passa con autorità nella ‘tana’ de La Torre Reggio Emilia, terzo sigillo di fila in questa Poule Salvezza di basket D e, curiosamente, secondo +21 esterno nel giro di appena una settimana. Il gruppo allenato da Maurizio Ferro impatta il primo quarto, quindi prende progressivamente il largo, aggiudicandosi tutte e tre le successive frazioni di gioco. I Dolphins tirano bene dall’arco (44 Procaccio, 48 Gardini) e si fanno sentire nel ‘pitturato’ con un Calegari (in foto) oltremodo efficace (13 punti e altrettanti rimbalzi per il centro). Bene il 2004 Borla, dentro 15’. Unica nota stonata della serata, l’infortunio occorso quasi subito a Curcio: per l’ala forte un possibile stiramento all’inguine.