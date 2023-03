Dolphins con il Masi per allungare la striscia

Forte di quattro successi consecutivi, striscia che ha ridato un senso a questa Poule Salvezza del campionato di basket D, i Dolphins Riccione provano a piazzare un’altra unghiata, anche se questa sera nella vecchia palestra di via Forlimpopoli si affaccia il Masi Casalecchio, cioè un’avversaria per nulla banale (7-2 il record dei bolognesi nella poule, gli adriatici sono 4-5). "Sono una squadra davvero molto giovane, un gruppo che gioca comunque assieme da qualche anno. E in questa stagione sono un po’ la rivelazione del torneo", sostiene il coach della formazione riccionese, Maurizio Ferro, che dovrà rinunciare sempre a Chistè, mentre Curcio, pur esibendo un vistoso ematoma all’inguine, stringerà i denti e ci sarà. "Sta allenandosi meno, però sono fiducioso, confido che possa darci ancora una bella mano", ci crede lo skipper dei ‘delfini’, che continua a cogliere dei segnali positivi in palestra. "C’è serenità, lavoriamo bene e non abbiamo alcuna intenzione di mollare proprio adesso". Il match con il Masi comincia alle 21, fischiano Zanni e Conte.