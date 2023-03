Dolphins in versione ‘Banda Bassotti’

Ritrovata fiducia e serenità, complici ovviamente i tre successi consecutivi dopo un lungo digiuno, i Dolphins provano ad allungare la striscia stasera a Castel San Pietro (h. 20.45, fischiano Cascoli e Schiavi). Una partita non semplice ma neppure impossibile, con i ‘castellani’ che al momento si fanno leggermente preferire in classifica in questo girone G di Poule Salvezza di basket D (8 punti contro 6). "È una gara importante, una specie di spareggio per noi, così come lo saranno tutti questi 6 rimanenti match", riflette il coach degli adriatici Maurizio Ferro, che con ogni probabilità sarà costretto a rinunciare all’apporto di Curcio, il cui problema all’inguine non si è ancora risolto. E visto che non ci sarà neppure Chistè, che si è operato al dito di una mano, per il coach si prospetta il ricorso a un quintetto ‘bonsai’. "Ho parlato ai ragazzi dell’Olimpia Milano anni ‘80, la famosa ‘Banda Bassotti’ di Dan Peterson", va con paragoni illustri Ferro.