Dolphins, turno morbido contro la ‘cenerentola’

E’ la penultima giornata, in questo girone G della poule salvezza del campionato di basket D, turno che stasera conduce alla palestra ‘Masi’ di Riccione l’Antal Pallavicini Bologna (palla a due alle 21, arbitrano Turrini e Civinelli). Una partita che non dovrebbe riservare eccessivi problemi ai Dolphins, che già nel confronto d’andata vinsero largo a Bologna (70-91 lo score, era lo scorso 25 febbraio). L’Antal Pallavicini, poi, con appena due punti raggranellati è matematicamente retrocessa da settimane e le motivazioni, di conseguenza, non potranno essere al top. "Ci stiamo allenando veramente bene, con grande intensità, concentrazione. Davvero un ottimo livello", è soddisfatto coach Maurizio Ferro, che dovrà rinunciare sempre a Chistè, mentre Raffaelli, per motivi legati al lavoro, fatica ad allenarsi con continuità. "La classifica resta comunque estremamente ingarbugliata – riflette il tecnico dei ‘delfini’ –, tanto che non sappiamo neppure se saremo subito salvi vincendo le rimanenti due gare. Con un solo successo, però, almeno i playout saranno certi".