Dolphins, tutto facile col modesto Pallavicini

Dolphins Riccione

98

Pallavicini Bologna

72

DOLPHINS RICCIONE: Gardini 21, Procaccio 14, Calegari 14, Curcio 12, Raffaelli 9, Amati 8, Borla 6, Cortini 6, Renzi 5, Ka 3. All.: Ferro.

ANTAL PALLAVICINI BOLOGNA: Morra, Santoro 18, Caporale 2, Nanni 6, M. Morara 7, Corradini 9, Nanni 5, Ropa 11, Zuppiroli, A. Morara 2, Fain 12. All.: Guidetti.

Arbitri: Turrini e Civinelli.

Parziali: 34-14, 55-32, 75-48.

Una formalità, niente di più che una semplice formalità. Sbrigata in appena 10’, quelli iniziali. In questa penultima giornata della poule salvezza di basket D, i Dolphins travolgono come da copione l’Antal Pallavicini Bologna, ultima in solitudine in questo girone G. Un incontro che non fa tempo a cominciare e, di fatto, è già concluso, con quel rotondo +20 al primo mini riposo che è lì a raccontare una ‘non partita’. Il coach della formazione riccionese, Maurizio Ferro, può tranquillamente allargare le sue rotazioni e tutti e 10 i giocatori scesi sul parquet vanno a referto. Gardini è il top scorer a quota 21 con un buon 813 dal campo, mentre dalla lunetta è piuttosto impreciso (39).