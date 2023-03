Domani il Cesena ospita l’Olbia C’è Vis Pesaro-Entella

Sabato in campo in solitaria per Rimini e Reggiana. Perché il resto della 34esima giornata andrà tutto in scena domani. Occhi puntati su Lucchese-Fermana in chiave playoff, ma anche sul faccia a faccia tra Carrarese e Siena. Tutto questo mentre là in alto Entella e Cesena potrebbero non avere vita complicata contro Vis Pesaro e Olbia.

Serie C. Girone B (34ª giornata, ore 14,30). Oggi: Rimini-Reggiana. Domani: Alessandria-Fiorenzuola, Carrarese-Siena, Cesena-Olbia, Lucchese-Fermana, Pontedera-Imolese, Recanatese-Montevarchi, San Donato Tavarnelle-Gubbio, Torres-Ancona, Vis Pesaro-Entella.

Classifica: Reggiana 72; Entella 68; Cesena 66; Carrarese 54; Ancona 53; Gubbio 52; Pontedera 50; Siena 48; Lucchese 45; Rimini 43; Recanatese, Fermana 39; Fiorenzuola 38; Olbia 35; Torres 34; Vis Pesaro 33; San Donato Tavarnelle, Alessandria, Imolese 31; Montevarchi 27.