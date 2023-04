Domani la ripresa

Come di consueto i biancorossi di mister Gaburro ieri si sono rivisti al ‘Romeo Neri’, subito dopo la partita contro il Montevarchi. Questa volta, c’è da sperarlo, con la testa un po’ più leggera, a obiettivo raggiunto. Per oggi il tecnico veneto ha dato un giorno di riposo ai suoi con la ripresa fissata per mercoledì mattina. Ma i piani potrebbero presto cambiare. Perché presto dovrebbero arrivare notizie ufficiali sullo slittamento dei playoff. Solo allora verrà stilato il completo programma settimanale del Rimini che, per ora, si ferma all’allenamento previsto per giovedì pomeriggio. Gaburro non ha problemi di squalifiche e anche l’infermeria è sgombra. Ma, a occhio e croce, l’allenatore dei romagnoli avrà tutto il tempo per valutare le condizioni dei suoi e anche per studiare le mosse da compiere. Prima, però, c’è almeno da conoscere il nome del primo avversario da battere.