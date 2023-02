"Domenica a Mantova dovremo essere solidi"

Se la matricola Rinascita se l’è giocata sino in fondo con la Fortitudo lo deve pure a Davide Meluzzi (foto), protagonista di una delle sue prestazioni più convincenti in canotta biancorossa. Per ‘Batman’ 16 punti a referto con il 60% dal campo, con tanto di bomba di tabella a una manciata di secondi dalla fine che teneva vive le speranze di Rbr per un clamoroso ribaltone.

Tabella chiaramente dichiarata… "Assolutamente – ridacchia il 24enne play riminese, tornato nella squadra della sua città dopo un lustro –. Se fossimo riusciti a portare la gara all’overtime, a vincerla, beh, allora sarebbe stata la classica ciliegina sulla torta in una serata speciale. Peccato...", sospira Meluzzi. Che ha mandato comunque un segnale confortante in merito alla sua condizione. "Sono abbastanza contento, ma senza poter stringere il referto rosa in pugno i punti e le percentuali poi contano poco. Comunque adesso mi sento bene, credo di essermi inserito nei meccanismi di squadra, di aver capito cosa il coach si aspetta da me. E posso ancora migliorare, posso crescere in vari aspetti del gioco, a 360 gradi", sostiene Davide. Che ha già la mente rivolta al match di domenica, quando RivieraBanca sarà di scena a Mantova. Un’avversaria che in classifica può esibire 4 punti in meno rispetto ai riminesi (14 contro 18) e che al Flaminio, nel confronto di andata, venne battuta 79-72.

Insomma, quello con Mantova è uno scontro che significa parecchio in proiezione post season. "Certo, basta dare un’occhiata alla graduatoria per rendersi conto che la gara di Mantova conta di più rispetto all’incontro con la Fortitudo o a quello di Udine, due match che abbiamo perso in volata. I lombardi hanno una squadra molto imprevedibile – osserva ancora Meluzzi –, nel roster ci sono tanti giocatori che possono fare la ‘partitona’ e possono segnare 20 o anche 30 punti. Myles è il primo nome che viene in mente, poi c’è Ross, più diversi italiani di talento".

"La palla è comunque nelle nostre mani, dovremo essere il più possibile solidi. In trasferta devi limitare al massimo gli errori", suggerisce ‘Batman’, che non ama affatto addentrarsi in calcoli e tabelle, anche se ormai mancano solo 6 giornate alla fine di quella regular season che esprimerà i suoi verdetti, con l’Rbr che punta ovviamente a rimanere tra le prime 9 per garantirsi così la salvezza diretta. "Sono sincero, non ha mai fatto troppi conti – ammette Davide –. Ritengo che ogni partita vada giocata senza fare calcoli, poi tireremo una riga".

alb.cresc.